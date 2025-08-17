José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

El histórico pelotero venezolano José Altuve conectó su cuadrangular 22 de la temporada y 251 de por vida este sábado 16 de agosto en la victoria de Astros de Houston 5-4 sobre Orioles de Baltimore.

Además, "Astroboy" llegó a las 64 carreras impulsadas en el año. El batazo fue confirmado como vuelacercas por los umpires segundos después (parte baja de la séptima entrada).

Con esto, el segunda base criollo igualó a Antonio Armas en la séptima posición entre los venezolanos con más cuadrangulares en las Grandes Ligas.

Los Astros de Houston son líderes de la División Oeste de la Liga Nacional con récord de 69 triunfos y 54 derrotas.

