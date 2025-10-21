La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

La emoción de la Uefa Champions League regresa esta tarde con una nueva jornada cargada de intensidad y grandes expectativas. Varios equipos llegan con la urgencia de sumar puntos para mantenerse con vida en la fase de grupos, mientras que otros buscan consolidarse en la cima y dejar claro su dominio en el torneo más prestigioso de Europa.

Este martes, un total de 18 clubes saltarán al terreno de juego en el arranque de la primera fecha, con duelos que prometen espectáculo. Uno de los encuentros más esperados se disputará en Londres, donde el Arsenal recibirá al Atlético de Madrid.

Otro enfrentamiento destacado será el del vigente campeón, el París Saint-Germain, que visitará al Bayer Leverkusen en Alemania. Por su parte, el Napoli, actual monarca del fútbol italiano, se medirá ante el PSV en Eindhoven, en un duelo que podría definir el rumbo del grupo.

En cuanto a los representantes españoles, el FC Barcelona será anfitrión del Olimpiacos de Grecia en el Camp Nou, mientras que el Villarreal enfrentará una dura prueba al recibir al poderoso Manchester City.

A continuación, los partidos programados para este martes, con sus respectivos horarios en Venezuela:

Horario 12:45 pm

Barcelona vs Olympiacos

Kairat Almaty vs Pafos FC

Horario 3:00 pm

Arsenal vs Atlético Madrid

Bayer Leverkusen vs PSG

Copenhague vs Borussia Dortmund

Newcastle United vs Benfica

PSV vs Napoli

Unión Saint-Gilloise vs Inter de Milán

Villarreal vs Manchester City