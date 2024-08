La ex de Ralf Schumacher estalló después de conocer la homosexualidad del piloto

Cora Brinkmann, ex esposa del piloto alemán de Fórmula 1, Ralf Schumacher, acusó a su exmarido de pensar "solo en sí mismo" tras anunciar públicamente su homosexualidad.

Conocida como Cora Schumacher entre 2000 y 2015, los rumores sobre su figura nunca cesaron durante su relación con el hermano del "Káiser", al ser acusada de ser una prostituta contratada por Willi Weber, el entonces mánager de los hermanos Schumacher, para hacer que Ralf pareciera heterosexual.

Sin embargo, los rumores de que era homosexual no cesaron. Tras la boda, ella siempre estába sola y le preguntó por los rumores. Schumacher siempre lo niega. Sin embargo, en diferentes entrevistas ella definía a Ralf como "un semental" y "un buen esposo". Tras la separación, en 2015, un periodista preguntó al menor de los Schumacher si el motivo era homosexualidad. "Si yo soy gay, el Danubio es una isla", respondió.

Sin embargo, en la actualidad, Ralf ha presentado al ex político ultraderechista francés, Étienne Bousquet-Cassagne, como su nueva pareja, lo que ha enfurecido a Cora Brinkmann. Así, a través de una entrevista publicada en el medio alemán Der Spiegel, no ha dudado que en criticar que, durante su matrimonio, ella estaba encerrada en "una jaula dorada" y que el piloto la ha hecho sentirse "excluida" de su decisión, ya que no la llamó para comunicársela con anterioridad.

"Debería haberlo hecho, especialmente por mi hijo. Siento que me ha robado mis mejores años", ha acusado Brinkmann. Sin embargo, David Schumacher, el hijo del matrimonio y también piloto de automovilismo en la categoría de Gran Turismo, comentó en la publicación de Instagram en la que su padre hacía el anuncio que estaba con él "al 100%".

Noticia al Día / El Mundo

