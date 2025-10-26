Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Lando Norris ha logrado la pole en el Autódromo Hermanos Rodríguez, superando a su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien solo pudo clasificar séptimo.
Esto podría cambiar el liderato del campeonato de F1, ya que si Norris gana y Piastri no remonta, el británico recortaría la desventaja de 14 puntos.
La diferencia de 588 milésimas entre ambos pilotos ha alimentado rumores sobre un posible favoritismo de McLaren hacia Norris. Charles Leclerc se clasificó segundo, Lewis Hamilton tercero, George Russell cuarto y Max Verstappen quinto.
Fernando Alonso, con un 14º puesto, también mostró un buen rendimiento, superando problemas de fiabilidad y manteniendo su ventaja sobre Lance Stroll.
Se espera un Gran Premio de México muy entretenido y apasionante, donde haya competencia en cada momento de la carrera.
