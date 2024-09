Las medallas deterioradas de los Juegos Olímpicos de París serán reemplazadas

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 han sido aclamados como uno de los mejores eventos deportivos de la historia. Sin embargo, algunos atletas han manifestado su descontento por la calidad de las medallas de bronce, que han presentado signos de deterioro.

En respuesta, el Comité de Organización de París 2024 ha anunciado que reemplazará todas las medallas que se hayan dañado en las semanas posteriores a los juegos. Uno de los afectados es Álvaro Martín, campeón olímpico de marcha en el relevo mixto y medallista de bronce en los 20 kilómetros, quien ha notado un desgaste en su presea.

“La medalla de bronce se está descascarillando y parece que está perdiendo color. La tengo guardada para que no se desgaste más con el aire o el oxígeno. No sé por qué ocurre. Con la de oro no pasa”, comentó el atleta, quien aún no ha solicitado el cambio de su medalla.

El caso de Martín no es aislado. Otros deportistas, como el patinador estadounidense Nijah Houston, también han señalado el rápido desgaste de sus medallas de bronce. Houston mostró en redes sociales cómo su presea presentaba daños visibles, tanto en la parte trasera, donde está grabada la diosa de la Victoria, como en la parte frontal con el emblemático fragmento de la Torre Eiffel.

Las medallas de bronce, fabricadas por la Monnaie de París, están compuestas por una aleación de cobre, estaño y zinc, y pesan 455 gramos. El Comité de París 2024 ha confirmado que todas las medallas defectuosas serán reemplazadas y acuñadas nuevamente con su diseño original.

La Monnaie de París, fundada en el año 864 y encargada de fabricar las 5.084 medallas de estos Juegos, ya había producido las preseas para las ediciones de Atenas 1896, París 1900 y 1924, así como Grenoble 1968. El innovador diseño de las medallas de París 2024, que incluye un fragmento de acero de la Torre Eiffel, simboliza la grandeza de Francia y había generado gran expectación entre los atletas.

Lee también: Batalla campal mancha el fútbol colombiano: La violencia se hace presente en el Atanasio Girardot

#París2024 Algunos medallistas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se quejaron de la calidad de las preseas de bronce y el Comité Organizador aseguró que las reemplazará.🥉🤨



👉Leé más: https://t.co/rhrBkpziy9 pic.twitter.com/MjJkASEzvk — ABC Deportes (@ABCDeportes) September 27, 2024

Noticia al Dia / Net View Sports