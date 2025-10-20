Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

los Leones del Caracas se impusieron 11-9 a los Caribes de Anzoátegui en el estadio Monumental Simón Bolívar, completando la barrida en la miniserie y sumando su tercer triunfo consecutivo en el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El encuentro comenzó con un golpe tempranero de Caribes, pero los melenudos respondieron con autoridad en el primer inning, anotando cinco carreras. Oswaldo Arcia conectó su primer cuadrangular de la campaña, impulsando dos rayitas que encendieron a la afición caraquista.

La ofensiva capitalina fue imparable: 19 imparables, 7 extrabases y una actuación destacada de Wilfredo Tovar, quien se fue de 5-4, anotó dos veces y elevó su promedio a .500. El duelo se mantuvo cerrado hasta el octavo episodio, cuando Gersel Pitre conectó el hit decisivo que permitió a Aldrem Corredor anotar la carrera de la diferencia.

El lanzador Eduardo Figueroa se adjudicó la victoria tras un relevo efectivo con dos ponches, mientras que el bullpen caraquista resistió el último intento de reacción oriental.