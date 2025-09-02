Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

El lanzador venezolano Luis García protagonizó este lunes un brillante regreso a las Grandes Ligas al conseguir su primera victoria desde abril de 2023, tras superar una prolongada ausencia de dos temporadas.

El encuentro, disputado en el Dalkin Park, enfrentó a los Astros de Houston contra los Angelinos de Los Ángeles, y culminó con marcador de 8-3 a favor del conjunto local. García se lució desde el montículo al lanzar seis episodios completos, permitir solo tres hits y tres carreras limpias, y ponchar a seis rivales sin otorgar boletos, en una actuación que reafirma su recuperación física y su retorno competitivo al mejor béisbol del mundo.

El criollo abrió el juego retirando a los primeros nueve bateadores y cerró enfrentando a los últimos siete sin permitir libertades, mostrando dominio sobre su cutter y recta de cuatro costuras. En total, realizó 79 lanzamientos, de los cuales 52 fueron en zona de strike, evidenciando su evolución como lanzador y su capacidad para adaptarse tras el proceso de rehabilitación.

