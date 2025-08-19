Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

El joven infielder caraqueño Máximo Acosta, de apenas 22 años, hizo su debut oficial este lunes con los Marlins de Miami, convirtiéndose en el jugador venezolano número 504 en alcanzar las Grandes Ligas, un logro que marca un nuevo capítulo en la historia del béisbol nacional.

Acosta, quien fue adquirido por los Marlins en diciembre de 2024 desde los Rangers de Texas, vio acción en el encuentro ante los Cardenales de San Luis en el loanDepot Park. Aunque no logró conectar hits en sus tres turnos al bate, su presencia en el campo representa el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional.

Confiado en sus capacidades, Acosta espera sumar su primer indiscutible en los próximos compromisos, mientras continúa adaptándose al ritmo de las Grandes Ligas.

