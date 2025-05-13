Moisés Ballesteros ascendió a las Grandes Ligas con Cachorros

El venezolano Moisés Ballesteros ha sido convocado por los Cachorros de Chicago para unirse al equipo de Grandes Ligas, tras la lesión de Ian Happ, según informó el periodista Bruce Levine.

Ballesteros, considerado el prospecto número 4 de la organización, ha destacado en Triple-A con un promedio de bateo de .368, sumando cuatro cuadrangulares y 18 carreras impulsadas en 34 juegos. Su ascenso marca un hito en su prometedora carrera, y se espera que aporte ofensiva al equipo en la recta final de la temporada.

Los Cachorros, en busca de mantener su competitividad, han apostado por el talento emergente de Ballesteros, quien podría debutar en los próximos días con el uniforme del equipo.

El receptor mirandino se convertirá en el criollo número 498 en debutar en las mayores.

Lee también: Josef Martínez lanzó la primera bola en el juego de Gigantes y Cascabeles