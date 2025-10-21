Néstor Corredor es nombrado mánager de Venezuela para la Copa América de Béisbol

La Federación Venezolana de Béisbol (FVB) hizo oficial este martes el nombramiento de Néstor Corredor como nuevo mánager de la selección que representará a Venezuela en la edición de la Copa América de Béisbol, prevista para mediados de noviembre en Venezuela y Panamá.

Corredor, reconocido por su experiencia con los Cerveceros de Milwaukee, el desarrollo de talento joven y su trayectoria en el circuito profesional venezolano, asumirá el reto de liderar al combinado criollo en una competencia que reunirá a las principales potencias del continente.

Junto a Corredor, el cuerpo técnico estará integrado por Jorge Córdova como coach de pitcheo, aportando su conocimiento en el manejo de lanzadores y estrategias desde el montículo, y Raúl Padrón como coach de bateo, quien se encargará de potenciar la ofensiva del equipo con su experiencia.

La FVB aún no ha revelado la lista oficial de convocados, pero se espera que en los próximos días se anuncie el roster definitivo, conformado por peloteros de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y talentos emergentes que militan en ligas internacionales.

