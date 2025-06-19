Nico Williams habría llegado a un acuerdo con el Barcelona

El futbolista español Nico Williams habría llegado a un acuerdo personal con el FC Barcelona para un contrato de seis años, según informó Fabrizio Romano.

"Acuerdo sellado sobre el contrato del jugador hasta junio de 2031 con un salario en torno a 7/8 millones de euros netos por temporada. El Barcelona está actualmente en los términos económicos para cerrar el acuerdo con el Athletic", expresó Romano.

La operación, que ha tomado forma estos últimos días, descarta los intentos por el colombiano del Liverpool, Luis Díaz, que era la primera opción de Deco.

A su vez, el inglés Marcus Rashford confía aún llegar al Barça vía una cesión, pero lo más probable es que esto se haga efectivo más adelante.

