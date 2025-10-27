Lunes 27 de octubre de 2025
Deportes

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

Tudor asumió el mando de la Juventus en marzo de este año, tras el despido de Thiago Motta, y logró clasificar al equipo para la Liga de Campeones, lo que le valió una renovación hasta junio de 2027 después de un inicio prometedor en la temporada pasada. Sin embargo, su tiempo en el club llegó a su fin tras una serie de resultados decepcionantes

Por Christian Coronel

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Juventus decidió destituir al técnico croata Igor Tudor tras una racha de ocho partidos sin victorias. La decisión se hizo oficial en un comunicado del club, que también anunció que Massimo Brambilla, actual entrenador del Juventus Next-Gen en la Serie C, asumirá el cargo de manera temporal.

El club agradeció a Tudor y su cuerpo técnico, compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci, por su dedicación y profesionalismo, deseándoles éxito en sus futuros proyectos.

La derrota ante el Lazio (1-0) fue el punto final para Tudor, quien no había logrado ganar desde el 13 de septiembre, cuando el equipo venció al Inter de Milán (4-3) en un emocionante clásico.

Desde entonces, la Juventus ha acumulado cinco empates y tres derrotas, lo que ha generado una crisis de identidad y rendimiento en el equipo. A pesar de una actuación competitiva en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, la falta de resultados ha sido determinante.

Tudor asumió el mando de la Juventus en marzo de este año, tras el despido de Thiago Motta, y logró clasificar al equipo para la Liga de Campeones, lo que le valió una renovación hasta junio de 2027 después de un inicio prometedor en la temporada pasada.

Sin embargo, su tiempo en el club llegó a su fin tras una serie de resultados decepcionantes.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

Calor y lluvias hasta la mitad de noviembre

Calor y lluvias hasta la mitad de noviembre

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Onda tropical N° 51 entraría al país en las próximas horas de este lunes 27-Oct

Onda tropical N° 51 entraría al país en las próximas horas de este lunes 27-Oct

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Rincón y otros delincuentes utilizaban Whatsapp para contactar a sus víctimas y luego amenazarlas si no les cancelaban altas sumas de dinero en divisas a cambio de no atentar contra sus vidas. Cicpc reiteró su compromiso con la seguridad del sector productivo de la localidad
Al Dia

La NBA arranca con un número récord de jugadores internacionales

Otro de los datos que más ha llamado la atención es la presencia de 71 jugadores europeos, la cual es hasta ahora la cifra más alta que se ha alcanzado.

Deportes

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Sinner, quien ya había derrotado al alemán en la final del Abierto de Australia en enero, logró así su cuarto título de la temporada y el segundo en la capital austriaca, donde también se había impuesto en 2023. Con esta victoria, suma 21 triunfos consecutivos en canchas cubiertas, justo antes del Masters 1000 de París. Para alcanzar su 22º título profesional, Sinner tuvo que esforzarse, ya que Zverev se llevó el primer set con un único ‘break’. "Fue un inicio difícil para mí", admitió Sinner
Al Dia

Falleció Rafael Cepeda, legendario lanzador aguilucho clave en el título de 1984

Cepeda hizo su debut en la liga a finales de los años 70 con Águilas del Zulia; sin embargo, tuvo un breve paso por Leones del Caracas en la temporada 1981-82. Su regreso al equipo zuliano fue fundamental para lograr el primer campeonato de la franquicia en la campaña 1983-84. Durante esa memorable temporada, Cepeda brilló al ganar cuatro partidos en la ronda eliminatoria, registrando una efectividad de 4.11 en 16 juegos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025