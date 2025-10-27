No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

Juventus decidió destituir al técnico croata Igor Tudor tras una racha de ocho partidos sin victorias. La decisión se hizo oficial en un comunicado del club, que también anunció que Massimo Brambilla, actual entrenador del Juventus Next-Gen en la Serie C, asumirá el cargo de manera temporal.

El club agradeció a Tudor y su cuerpo técnico, compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci, por su dedicación y profesionalismo, deseándoles éxito en sus futuros proyectos.

La derrota ante el Lazio (1-0) fue el punto final para Tudor, quien no había logrado ganar desde el 13 de septiembre, cuando el equipo venció al Inter de Milán (4-3) en un emocionante clásico.

Desde entonces, la Juventus ha acumulado cinco empates y tres derrotas, lo que ha generado una crisis de identidad y rendimiento en el equipo. A pesar de una actuación competitiva en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, la falta de resultados ha sido determinante.

Tudor asumió el mando de la Juventus en marzo de este año, tras el despido de Thiago Motta, y logró clasificar al equipo para la Liga de Campeones, lo que le valió una renovación hasta junio de 2027 después de un inicio prometedor en la temporada pasada.

Sin embargo, su tiempo en el club llegó a su fin tras una serie de resultados decepcionantes.

