Lunes 27 de octubre de 2025
Sectores de Cabimas permanecen anegados tras torrencial aguacero

Desde las 4 de la mañana y durante más de dos horas, el municipio Cabimas se vio afectado con un torrencial aguacero acompañado por descargas eléctricas dejando afectados a varios sectores de la ciudad, que se evidencia en calles, avenidas y en el interior de las viviendas totalmente inundadas.

Por Candy Valbuena

Foto: Captura de video
Un torrencial aguacero se registró la mañana de este lunes, 27 de octubre en Maracaibo y la Costa Oriental el Lago (COL), lo que afectó directamente a los habitantes de algunos sectores de Cabimas, que reportan calles completamente anegadas.

En redes sociales son muchos los videos que circulan, sobre la situación que se evidencia en la zona, donde cayó "agua pareja".

Desde las 4 de la mañana y durante más de dos horas, el municipio Cabimas se vio afectado con un potente aguacero acompañado por descargas eléctricas, dejando afectados a varios sectores de la ciudad, que se evidencia en calles, avenidas y en el interior de las viviendas totalmente inundadas.

El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabimas Gral. (B) Muffid Houmeidan, indicó que han recibido diversas llamadas de diferentes sectores y por ello se instala en la sede del Cuartel bomberil ‘el Sistema de Comando de incidencias en escenas’, que está integrado por los Equipos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, junto al alcalde Frank Carreño y demás a funcionarios municipales, con la finalidad de realizar recorridos para evaluar los daños y atender emergencias, según reportó el medio local COL Primera Edición.

Reportes

Vecinos reportaron vías anegadas y fallas eléctricas en zonas como La Rosa Vieja, Guabina, Tierra Negra y Delicias Nuevas, Campo Elías, 1 de mayo, El Dividivi, Av. Intercomunal, Isabelino Palencia, Av. 31 con carretera H, entre otras zonas de Cabimas.

En tanto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), anuncia más lluvias en áreas del Zulia y otras zonas del país, relacionado con la llegada al territorio de la onda tropical número 51, que se espera en las próximas horas de este lunes.

Lee también: Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo 

Noticia al Día/Con información de COL Primera Edición/CrónicaCOL

Temas:

