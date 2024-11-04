Orioles de Baltimore le hace la primera oferta a Anthony Santander

Los Orioles de Baltimore le ofrecen la oferta calificada de un año y 21.5 millones de dólares al agente libre venezolano Anthony Santander, según indicó Diamante 23.

El toletero criollo, quien tuvo grandes números en la última temporada de la MLB, tiene hasta el 19 de noviembre para aceptarla o rechazarla.

En caso de rechazarla, el pelotero entraría en el mercado para buscar nuevos horizontes y seguir demostrando la clase de jugador que es.

Santander finalizó su histórica campaña 2024 de las Grandes Ligas con .235 de AVG, 44 cuadrangulares, 102 carreras impulsadas y un OPS de .814.

Lee también: Arturo Vidal fue acusado por supuesta agresión sexual

Noticia al Dia