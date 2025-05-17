Piastri logra la pole en reñido duelo con Verstappen



El australiano Oscar Piastri (McLaren) consiguió este sábado la pole position para el Gran Premio de Emilia-Romagna, superando por 0.034 milésimas al vigente campeón Max Verstappen (Red Bull).

En la Q3, Verstappen marcó un mejor tiempo en su primer intento, pero Piastri logró imponerse en el cierre de la sesión, dejando al neerlandés en la segunda posición.

Russell y Norris completan los primeros lugares

El británico George Russell (Mercedes) finalizó en la tercera posición, mientras que su compatriota Lando Norris (McLaren) quedó cuarto, nuevamente por detrás de su compañero de equipo.

Justo detrás, los dos pilotos españoles entraron en la batalla: Fernando Alonso (Aston Martin) se ubicó quinto, apenas una milésima más rápido que Carlos Sainz (Williams), quien cerró en sexta posición.



En el primero de sus dos Grandes Premios en Italia, Ferrari tuvo una jornada para el olvido. Tanto el monegasco Charles Leclerc como el británico Lewis Hamilton (Mercedes) sufrieron problemas con la gestión de neumáticos y quedaron fuera del top 10, clasificando 11° y 12°, respectivamente.

El piloto local Andrea Kimi Antonelli, único italiano en la parrilla, tampoco logró ingresar a la Q3, siendo eliminado en Q2.



La Q1 estuvo marcada por dos incidentes. Primero, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) provocó una bandera roja tras un fuerte choque, aunque pudo salir del monoplaza por su propio pie.

Minutos después, el argentino Franco Colapinto (Alpine), quien regresaba a la Fórmula 1 tras perderse los primeros seis Grandes Premios, sufrió un accidente en la Curva 3, tras perder tracción y terminar contra las protecciones.

Colapinto debutó en F1 la temporada pasada con Williams, pero en invierno fichó por Alpine, reemplazando al australiano Jack Doohan, hijo del mítico piloto de motociclismo Mick Doohan.

Lee también: Taiwo Awoniyi sale del coma inducido