Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren), actual líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, partirá desde la pole position este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, decimoquinta válida del calendario, que se disputará en el tradicional circuito de Zandvoort.

Piastri, de 24 años, logró la quinta pole de su carrera en la F1 —todas obtenidas esta temporada— al dominar la clasificación con autoridad. En la decisiva tercera ronda (Q3), cronometró 1:08.662 sobre los 4.259 metros de la ventosa pista neerlandesa, superando por apenas 12 milésimas a su compañero de equipo, el británico Lando Norris, segundo en el campeonato y a solo nueve puntos de distancia.

La jornada también dejó a los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) en posiciones de mitad de parrilla, al clasificar noveno y décimo, respectivamente.

Con este resultado, McLaren asegura una primera fila completamente naranja, mientras Piastri buscará ampliar su ventaja en la lucha por el título en una pista que promete emociones desde la largada.

Lee también: Tomás Rincón anuncia su despedida de las Eliminatorias: “Ante Colombia será mi último partido”