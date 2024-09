PSG aprovechó el error de Gazzaniga para llevarse la victoria ante Girona

Paris Saint Germain derrotó 1-0 a Girona este miércoles en el Parque de los Príncipes por la primera jornada de la Uefa Champions League. El único tanto del encuentro fue un autogol del arquero argentino Paulo Gazzaniga.

El Girona estuvo a la altura de las circunstancias y compitió de la mejor manera; sin embargo, un error de Paulo Gazzaniga (se le escapó el balón cuando parecía que lo tenía controlado) sobre el final del partido hizo que el conjunto español se quedara con las manos vacías.

Aunque el equipo parisino lleva cinco de cinco desde que se marchó el ahora jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, con 17 goles a favor y solo tres en contra, Luis Enrique sabe que debe esforzarse para reemplazar los goles del crack francés.

"Hace nada lo habéis idolatrado. Estamos muy contentos con él. Va a mejorar. Yo no hago comparaciones, no miro al pasado, sino al presente y al futuro", fueron las declaraciones del entrenador español después de que sus delanteros no brillaran en este duelo.

Noticia al Dia