Raphael Varane se retira del fútbol a sus 31 años

Este miércoles 25 de septiembre, el defensor francés, de 31 años, Raphael Varane, anunció su retiro como futbolista profesional tras 14 años de carrera donde defendió los colores su país y la de varios clubes, entre ellos el Real Madrid

"Dicen que las cosas buenas deben tener un final. En mi carrera he asumido muchos retos, me he levantado una y otra vez. Se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos", anunció el defensor en sus redes sociales.

Entre los títulos más importantes alcanzados por el zaguero central destacan; el Mundial de fútbol en 2018, cuatro Champions League, tres campeonatos en LaLiga, tres Supercopa de España, una EFL Cup, una FA Cup, tres Supercopa de Europa, cuatro Mundiales de Clubes y una Nations League

Lee también: Águilas alza su vuelo con miras a la nueva temporada de la LVBP