Se definieron los cuartos de final de la NBA Cup 2024

La NBA Cup cerró este martes 3 de diciembre, la fase de grupos de su segunda edición y tendrá los siguientes cruces en los cuartos de final: Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks, Houston Rockets-Golden State Warriors, Milwaukee Bucks-Orlando Magic y New York Knicks-Atlanta Hawks.

Warriors, Thunder y Rockets pasaron como campeones de sus grupos en el Oeste mientras que los Mavericks se quedaron con la ‘wild card’ de esa conferencia.

En el Este, Bucks, Knicks y Hawks acabaron primeros de sus grupos y los Magic se llevaron la ‘wild card’.

Nuggets 119 – Warriors 115

Cinco derrotas seguidas llevan unos Warriors (12-8) que sucumbieron ante un monumental Nikola Jokic, que deslumbró con 38 puntos (14 de 24 en tiros de campo), diez rebotes, seis asistencias y cinco robos.

Los Nuggets (11-8) han ganado sus últimos ocho encuentros contra Golden State y le dieron la vuelta al encuentro con una remontada magistral tras ir perdiendo de 11 puntos a falta de 6.13 y gracias a un parcial de 10-0 en los últimos dos minutos y 32 segundos.

Stephen Curry (24 puntos, siete rebotes y 11 asistencias) no pudo evitar el descalabro final de unos Warriors que, pese a su desafortunado desenlace, pasaron a cuartos como campeones del Grupo C del Oeste.

Mavericks 121 – Grizzlies 116

También Dallas celebró una remontada épica y se clasificó para los cuartos con la ‘wild card’ del Oeste después de derrotar a unos Grizzlies que ganaban de 8 puntos a falta de 3.34 pero que encajaron un parcial de 18-5 para cerrar el encuentro.

Con dos triples decisivos de Spencer Dinwiddie y uno de P.J. Washington en la recta final, los Mavericks (14-8) sumaron además su quinto triunfo seguido. Luka Doncic encabezó a Dallas con 37 puntos (11 de 22 en tiros de campo) y 12 rebotes.

Ja Morant (31 puntos) fue el mejor de unos Grizzlies (14-8) que vieron cortada su racha de seis triunfos consecutivos y en los que el español Santi Aldama destacó con 15 puntos, ocho rebotes y trío de asistencias como reserva.

Thunder 133 – Jazz 106

El Thunder (16-5) hizo los deberes arrollando a unos pobres Jazz con cinco derrotas seguidas (4-17) para proclamarse campeones del Grupo B del Oeste. Shai Gilgeous-Alexander (26 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) y Jalen Williams (28 puntos) encabezaron a Oklahoma sin tener que jugar el último cuarto.

Walker Kessler (17 puntos y 11 rebotes) destacó en Utah.

Knicks 121 – Magic 106

Los Knicks se clasificaron como primeros del Grupo A del Este tras triturar a unos Magic que llegaron a perder de 37 puntos en el tercer cuarto, un resultado que si se hubiera mantenido al final le habría dado la ‘wild card’ de esa conferencia a los Boston Celtics.

Con un potente 8-2 en sus últimos diez encuentros (13-8 de balance), los Knicks ofrecieron un recital de la mano del dominicano Karl-Anthony Towns (23 puntos y 15 rebotes), Jalen Brunson (21 puntos) y Josh Hart (triple-doble con 11 puntos, 13 rebotes y diez asistencias).

En Orlando (15-8), que perdió tras seis triunfos seguidos, Franz Wagner consiguió 30 puntos y seis asistencias y su hermano Moritz Wagner logró 20 puntos y 12 rebotes.

Pistons 107 – Bucks 128

Siete victorias consecutivas y a cuartos como campeones del Grupo B y como el mejor equipo del Este. Así de impactante ha sido la reacción de los Bucks (11-9), que tras un desastroso inicio de temporada se han recuperado con un 9-1 impresionante en sus últimos diez partidos.

Giannis Antetokounmpo se lució ante los Pistons con 28 puntos (enorme 10 de 11 en tiros de campo, ocho de 12 desde la línea de personal), siete rebotes y ocho asistencias en 28 minutos sin tener que pisar la cancha en el cuarto final. Damian Lilllard le respaldó con 27 puntos (cinco de 11 en triples) y cinco asistencias en unos Bucks con un gran 15 de 21 en triples al descanso (23 de 41 al final).

El máximo anotador de los Pistons (9-14) fue Cade Cunningham con 23 puntos, cinco rebotes y seis asistencias.

En el resto de encuentros, Cleveland Cavaliers aplastó a un Washington Wizards en ruinas con 15 derrotas seguidas (118-87), Phoenix Suns superó a San Antonio Spurs (104-93) pero ambos quedaron fuera de los cuartos y Philadelphia 76ers encadenó por primera vez en la temporada dos victorias seguidas doblegando a Charlotte Hornets (104-110).

Además, Toronto Raptors se impuso a Indiana Pacers (122-111), Sacramento Kings sometió a Houston Rockets (120-111) y Los Angeles Clippers derrotó a Portland Trail Blazers (127-105).

Noticia al Día / EFE

