Se suspende oficialmente el Valencia – Real Madrid por la Dana

Este jueves 31 de octubre se informó la suspensión oficial del encuentro entre Valencia y Real Madrid, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga, a causa de los estragos de la Dana.

"Por causa de la catástrofe natural acaecida en la Comunidad Valenciana a consecuencia de una Dana, habiéndose decretado tres días de luto oficial con suspensión de celebración de competiciones deportivas en la citada Comunidad Autónoma, se ha recibido petición de aplazamiento por parte de la LNFP, tras haber hablado con todos los clubes implicados" aseguró en la resolución el Juez Único de Competiciones Profesionales, donde también manifestó:

"Dada la concurrencia de una causa de fuerza mayor derivada de los hechos referidos, resulta pertinente acordar el aplazamiento de los encuentros que se encontraban programados”.

"El Valencia CF ha recibido la confirmación del aplazamiento del encuentro de la Jornada 12 de LaLiga, previsto inicialmente para este sábado 2 de noviembre, por la gravedad de la Dana que ha dejado numerosas víctimas mortales y afectados en la provincia de Valencia" fue parte del comunicado del conjunto ché.

A su vez, dijo: "En este momento de dificultad deseamos trasladar nuestro más sentido pésame y nuestro cariño a familiares, allegados de los fallecidos y damnificados por esta catástrofe que nos deja desolados y que sitúa el fútbol en un plano secundario".

Además del Valencia – Real Madrid, también han sido aplazados los otros partidos de Primera y Segunda División que se iban a disputar este fin de semana en la Comunidad Valenciana: Villarreal – Rayo Vallecano, Castellón – Racing de Ferrol, Eldense – Huesca y Levante – Málaga.

