El Sevilla logró golear 4-1 al FC Barcelona, rompiendo una racha de 19 partidos sin vencer al conjunto culé en LaLiga, una sequía que se remontaba a 2015.

El partido estuvo marcado por un momento clave. Robert Lewandowski falló un penal al minuto 74, cuando el marcador estaba 2-1. El disparo del polaco pudo haber significado el empate, pero tras el fallo, el Sevilla se creció y sentenció el encuentro con dos goles más.

El encuentro comenzó con un penal convertido por Alexis Sánchez al minuto 13, seguido por un gol de Isaac Romero al 36′ tras una gran jugada por la banda izquierda. El Barça reaccionó justo antes del descanso con un tanto de Marcus Rashford en el 45+7′, pero la remontada se frustró cuando Robert Lewandowski falló un penal clave al 74′ que habría significado el empate.

En los minutos finales, José Ángel Carmona (90′) y Akor Adams (90+6′) sellaron la goleada sevillista, dejando al conjunto catalán sin respuestas y marcando una noche inolvidable para el equipo andaluz.

Lee también: George Russell conquistó Singapur