Domingo 05 de octubre de 2025
Deportes

Sevilla goleó y rompió sequía ante el Barcelona

El cuadro catalán no pudo ante el ataque andaluz

Por Daniel García

Foto: Agencias
El Sevilla logró golear 4-1 al FC Barcelona, rompiendo una racha de 19 partidos sin vencer al conjunto culé en LaLiga, una sequía que se remontaba a 2015.

El partido estuvo marcado por un momento clave. Robert Lewandowski falló un penal al minuto 74, cuando el marcador estaba 2-1. El disparo del polaco pudo haber significado el empate, pero tras el fallo, el Sevilla se creció y sentenció el encuentro con dos goles más.

El encuentro comenzó con un penal convertido por Alexis Sánchez al minuto 13, seguido por un gol de Isaac Romero al 36′ tras una gran jugada por la banda izquierda. El Barça reaccionó justo antes del descanso con un tanto de Marcus Rashford en el 45+7′, pero la remontada se frustró cuando Robert Lewandowski falló un penal clave al 74′ que habría significado el empate.

En los minutos finales, José Ángel Carmona (90′) y Akor Adams (90+6′) sellaron la goleada sevillista, dejando al conjunto catalán sin respuestas y marcando una noche inolvidable para el equipo andaluz.

Lee también: George Russell conquistó Singapur

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

