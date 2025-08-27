Sin decisión: Martín Pérez brilló en el montículo durante derrota de Medias Blancas

El lanzador venezolano Martín Pérez protagonizó una actuación impecable desde el montículo al lanzar siete episodios sin permitir carreras, en el más reciente encuentro de los Medias Blancas de Chicago ante los Reales de Kansas City. A pesar de su dominio, el equipo cayó por la mínima 5-4, en un duelo cerrado que evidenció la falta de respaldo ofensivo.

Pérez, de 34 años, mostró control, temple y precisión en cada uno de sus lanzamientos, limitando a la ofensiva rival, que apenas conectó un imparable, manteniendo el marcador en cero durante toda su labor en siete entradas. El zurdo abanicó a cinco contrarios sin conceder pasaportes.

Tras su destacada actuación en el morrito, Pérez deja balance de 1-3 en seis aperturas, de las cuales dos se ha ido sin decisión, con mínima efectividad de 2.02 con los patiblancos.

