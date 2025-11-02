Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Los Tiburones de La Guaira lograron una victoria crucial al imponerse 7-4 sobre los Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, cortando el invicto de los bengalíes como locales y retomando el camino del triunfo en la temporada.

La figura de la noche fue el joven infielder Jadher Areinamo, quien brilló con un cuadrangular de tres carreras en cinco turnos al bate, además de anotar una rayita que contribuyó al empuje ofensivo de los litoralenses. Su batazo fue clave para inclinar la balanza en favor de La Guaira y silenciar a la afición aragüeña.

Anthony Escobar se adjudicó la victoria tras una labor eficiente desde el montículo, mientras que Collin Wiles cargó con la derrota al no poder contener el ataque guairista en los momentos decisivos. El bullpen de Tiburones también respondió con solidez, manteniendo la ventaja en los innings finales.

