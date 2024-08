Tottenham suspendió a Yves Bissouma por inhalar ‘gas de la risa’

Tottenham suspendió por un encuentro al futbolista marfileño Yves Bissouma, luego de subir en redes sociales un video donde este inhala gas de la risa.

El jugador se perderá la primera jornada de la Premier League (lunes 19 de agosto), donde los ‘Spurs’ enfrentarán al Leicester City.

"Él tiene responsabilidades y ha fallado en sus deberes, por lo que debe haber sanciones por ello", manifestó el entrenador Ange Postecoglou.

En perspectiva de su regreso, Postecoglou confía en que el jugador aprenderá de sus errores y se comportará de manera adecuada en el futuro.

Cabe destacar que el óxido nitroso se convirtió en una droga de Clase C bajo la Ley de Abuso de Drogas del Reino Unido. Aunque la posesión de esta sustancia, si no se utiliza con fines terapéuticos, puede acarrear penas de hasta dos años de prisión, aún no está claro si Bissouma enfrentará cargos criminales.

Lee también: Paulo Dybala jugará en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita

NOTICIA. Tottenham ha suspendido a su mediocampista, Yves Bissouma, por haber ingerido gas de la risa y haberlo posteado en sus redes sociales. El jugador se perderá el partido inaugural contra Leicester City. [Dan Kilpatrick] ❌⚪ pic.twitter.com/ww91CsNz6w — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) August 15, 2024

Noticia al Día