Viernes 26 de septiembre de 2025
Deportes

William Contreras la sacó de jonrón con noble gesto

En redes sociales se viralizó un audiovisual compartido por el grandeliga criollo William Contreras, quien tuvo un bonito gesto con…

Por Daniel García

En redes sociales se viralizó un audiovisual compartido por el grandeliga criollo William Contreras, quien tuvo un bonito gesto con un vendedor en calles venezolanas.

En el video, Contreras se le ve ayudando a un adulto mayor que trabaja vendiendo dulces en las calles, comprándole varias de sus donas que hizo un total de 16 dólares. Al momento de pagar, el pelotero de los Cerveceros de Milwaukee le entregó un billete de 100 y le dice que se quede con el vuelto, acción que conmovió al vendedor.

El noble gesto de Contreras demostró su calidad humana ante el trabajador independiente que recalcó que tenía años trabajando y residió en Maracaibo como vendedor de Pinturas de una importante empresa de la ciudad.

"Feliz navidad. Cuando puedas ayudar a alguien hazlo de corazón sin esperar nada a cambio, créeme que la satisfacción personal no tiene precio", escribió Contreras en su video.

Lee también: Zuliano Jefferson Savarino destacó para el título Brasileirao de Botafogo

