Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

La Real Sociedad está a punto de concretar el fichaje del mediocampista venezolano Yangel Herrera, según informan fuentes cercanas a la operación. El acuerdo entre el jugador y el club donostiarra ya estaría cerrado, y solo restan detalles para oficializar su incorporación.

Herrera, actualmente en el Girona FC y con contrato vigente hasta 2027, habría manifestado su deseo de dar el salto a un nuevo proyecto deportivo. La operación se cifra en torno a los 15 millones de euros, y aunque se exploró la posibilidad de incluir al delantero Sadiq Umar como parte del trato, su negativa a recalar en Girona complicó esa vía.

Desde Montilivi, ya se da por hecha la salida del internacional venezolano, quien se uniría a su compatriota Jon Aramburu en la plantilla txuri-urdin. Ambos jugadores habrían mantenido conversaciones previas sobre el entorno y el estilo de juego del equipo vasco.

De concretarse el traspaso, la Real Sociedad refuerza así su mediocampo con un futbolista de gran despliegue físico, visión táctica y experiencia en LaLiga, consolidando su apuesta por talento joven y competitivo.

