Zulia campeón del Super 4 de Baloncesto sobre Silla de Ruedas

El Team Tawala del estado Zulia se coronó campeón del Campeonato Super 4 de Baloncesto sobre Silla de Ruedas, tras vencer con marcador de 65 por 45 al conjunto de Lara en la final disputada en el Gimnasio “Pedro Elías Belisario Aponte” de Maracaibo este domingo 19 de octubre.

El torneo que inició el pasado viernes 17, reunió a los mejores exponentes de esta disciplina adaptada en el país.

Los zulianos demostraron dominio y constancia desde las eliminatorias, consolidando una ruta ganadora que los llevó a lo más alto del podio con dos victorias ante Lara (55×42 pts /65×45 pts) y una sobre Mérida (63×40 pts).

Los más destacados en ofensiva por el elenco regional fueron Jean Lares con 25 puntos y Luis Martínez con 10 unidades, mientras que por Lara resaltaron Efraín Villalba (20 puntos) y Geremy Martínez (11 puntos).

El evento contó con el respaldo de la Gobernación Bolivariana del estado Zulia, bajo la gestión del Gobernador Luis Gerardo Caldera, a través de la Secretaría de Deportes, dirigida por Fidel Madroñero, y el Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia (IRDEZ).

El triunfo del conjunto regional se inscribe dentro de la Cuarta Línea Estratégica del Gobierno Bolivariano del Zulia, orientada a fortalecer el poder popular e impulsar la inclusión social a través del deporte, promoviendo espacios de igualdad, participación y bienestar para todos los atletas y paratletas sin distinción de condiciones físicas.

En nombre de la organización, Zulay Pereira, presidenta de la Asociación Zuliana Deportiva y Cultural de Silla de Ruedas, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido:

“Agradecemos profundamente al Gobernador Luis Caldera, al Secretario Fidel Madroñero y a todo el equipo del IRDEZ por respaldar este evento y creer en la inclusión deportiva. Este campeonato es una muestra del talento, la disciplina y la pasión que existe en nuestros paratletas quienes dejan en alto el nombre del Zulia".

Con esta victoria, el baloncesto sobre silla de ruedas del Zulia se posiciona en el ámbito nacional y reafirma su compromiso con un deporte inclusivo, participativo y transformador.

Equipo Campeón:

Maikel Xavier Vilchez

Carlos Ontiveros

Danny Mavarez

Luis Martinez

Jean Carlos Lares

Anderson Bravo

Jose Luis Briceño

Tobalcaín González

Joel Pozo

Alí Vásquez

Anthony Grey Jimenez

Emilio Alcalde

Jesus Castillo (Director Técnico)

Zulay Pereira (Delegada)

