El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

El precio del oro superó marcó este lunes 29 de septiembre un nuevo máximo histórico al superar por primera vez los 3.800 dólares por onza, informa Reuters. Concretamente, el oro al contado subió un 1,5 % hasta situarse en 3.815,49 dólares por onza a las 10:52 horas (GMT).

La agencia británica explica que las expectativas de un recorte de tipos de interés en EEUU y la preocupación por un posible cierre del Gobierno del país norteamericano impulsaron la demanda de activos refugio en medio de una mayor incertidumbre geopolítica.

El metal precioso, un activo refugio que suele tener un buen rendimiento en entornos de tipos de interés bajos, ha subido un 45 % este año, impulsado por las fuertes compras de los bancos centrales, el auge de los fondos cotizados en bolsas de oro, la debilidad del dólar y la demanda de los inversores minoristas.

Noticia al Día/RT