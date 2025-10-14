Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Una nueva investigación publicada en Women’s Health revela que aspectos cotidianos, a menudo pasados por alto, impactan directamente la calidad del sueño. La calidad del descanso no depende únicamente de una cama cómoda o una rutina nocturna, sino que el entorno y las condiciones de vida desempeñan un papel crucial en la capacidad de descansar adecuadamente.

Foto: Freepik

Estudios recientes indican que variables como el tamaño de la habitación y la duración del trayecto diario al trabajo son determinantes en la aparición del insomnio. Un estudio realizado en Tokio, analizado por los especialistas de Women’s Health, concluye que los dormitorios más amplios están asociados a una menor tendencia a sufrir insomnio. En contraste, aquellos que enfrentan desplazamientos laborales prolongados presentan una mayor prevalencia de insomnio y somnolencia durante el día.

El neurólogo W. Christopher Winter aclara que, aunque existe una relación entre el tamaño del dormitorio y la calidad del sueño, no implica una causalidad directa. "El tamaño del dormitorio puede ser un indicador de los ingresos familiares", explica Winter, señalando que un mayor poder adquisitivo facilita espacios más cómodos y reduce la probabilidad de trastornos nocturnos.

Además, el trayecto laboral influye en la salud del sueño. Winter identifica que quienes recorren largas distancias hacia su empleo enfrentan niveles más altos de estrés y disponen de menos tiempo para actividades recreativas o físicas, lo que repercute negativamente en su descanso. Estos desplazamientos suelen ser aceptados por quienes buscan mejores remuneraciones o residen en áreas más económicas, lo que resalta la conexión entre las exigencias laborales y el bienestar nocturno.

La calidad del sueño está profundamente influenciada por el entorno físico y las circunstancias de vida, factores que merecen atención prioritaria en la búsqueda de un bienestar general. Comprender estos elementos permite abordar los desafíos del descanso y adoptar medidas que promuevan una vida más saludable.

Pasante/leila González

