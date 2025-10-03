Daniel Sarcos y Alessandra Villegas ultiman los detalles de su boda

Alessandra Villegas confesó que ella y su pareja, el animador zuliano Daniel Sarcos, están inmersos en los preparativos de su boda, así lo expresó durante una entrevista exclusiva a "MamásLatinas".

“Estamos los dos en la planeación de la boda. Él es más femenino que yo. Le encanta la fiesta, los matrimonios, lo que no le gusta son los divorcios”.

Uno de los principales desafíos que enfrentan ahora es decidir el país para la ceremonia. Entre las opciones más firmes figuran Miami y la República Dominicana, siendo esta última íntimamente ligada a ellos como una especie de segunda casa familiar.

La presentadora ha dicho que, una vez definido el lugar, “comenzará la planificación completa”, de lo que será una hermosa velada que sella un amor que ha superado muchas barreras, incluyendo la de los 20 años de diferencia entre ellos.

En agosto pasado, se conoció que, la también empresaria rompió con el molde y fue ella quien, con total espontaneidad, le pidió matrimonio a su compañero de vida. “Ese día bajé con mis lagañas, el pelo así y lo vi a él y dije: ‘¿Por qué no nos casamos?’”, contó.

El conductor no esperaba la pregunta y respondió: “¿Tú me estás pidiendo matrimonio?”, a lo que ella replicó: “Bueno, si esto es pedir matrimonio… pues sí”.

Aunque la propuesta no siguió el ritual clásico del anillo ni el momento preparado, sí dejó claro el lado romántico de la pareja que se encontraba disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Aruba junto a su hijo Daniel Alejandro, apodado cariñosamente como “El Churri”.

Lee también: Daniel Sarcos apagará su velita N° 56 ¿Dónde lo celebrará?

Noticia al Día con información de Meridiano