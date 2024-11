El príncipe Harry se tatúa el cuello con Jelly Roll

El Duque de Sussex estrena su nuevo tatuaje, cortesía de la estrella del country Jelly Roll.

Un vídeo compartido en las redes sociales en la cuenta de los Juegos Invictus Instagram , mostraba al Príncipe Harry sentado en un salón de tatuajes cuando Jelly Roll aparece para hacerle un poco de tinta.

"¿Sabes que no me lo podía creer cuando me llamaron y me dijeron que el príncipe Harry quería hacerse un tatuaje hoy, y que quería que yo le hiciera su primer tatuaje?". dijo Jelly Roll ante la sorpresa de Harry.

El cantante de "Wild Ones" explicó que creía que le estaba haciendo un tatuaje al miembro de la realeza por los Juegos Invictus, pero Harry le corrigió rápidamente.

"He venido a pedirte que participes en los Juegos Invictus", dijo.

Al final llegaron a un acuerdo por el cual el duque de Sussex se haría un tatuaje si Jelly Roll actuaba en los Juegos Invictus.

Los dos tomaron una decisión sobre dónde debía tatuarse el príncipe Harry.

