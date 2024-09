Elder Dayán le propone a Silvestre Dangond colaborar juntos

Elder Dayan Díaz, cantante e intérprete de temas como ‘Reina Guajira’, ‘Amantes’, dejó un comentario en la publicación de Juancho Espriella, luego de que este posteara su emoción de volver a grabar con Silvestre Dangond.

En ese sentido, Elder Dayán comentó la publicación con una particular propuesta para Dangond.

¿Y si me invitas a cantar una? ¡Yo canto una en el tuyo y tú una en el mío!”, escribió Elder.

Este comentario fue aplaudido por los seguidores del vallenato, quienes tomaron la propuesta como una muestra de la unión en el género vallenato. "Qué lindo sería una canción de estos dos", "Atesa folclor, que se viene el boom", "Sería bello antioquia", "Sería el éxito del año sin duda", "Esa idea no me gusta, me encanta", fueron algunos de los comentarios.

"Estoy esperando la respuesta de @SilvestreFDC en Instagram… ¡Sería bueno que grabáramos algo, él en mi cd y yo en el de él", volvió a escribir el cantante de vallenato, pero esta en vez en su cuenta de X.

