Actriz Carmen Alicia Lara cuenta como se recupera tras sufrir parálisis en el rostro

A través de sus historias de Instagram, la actriz venezolana Carmena Alicia contó cómo va su recuperación, luego de la parálisis facial que sufrió producto de una neuralgia del nervio trigémino.

Lara el pasado martes sufrió una parálisis en la mitad de su cara, por lo que tuvo que acudir a emergencias.

Lara, aunque informó que se siente mejor, explica que debe hacerse otros exámenes para determinar la causa. «Obviamente, me preocupa, me inquieta, me hicieron estudios. Aparentemente, no hay nada neurológico, sin embargo, me mandaron para un neurólogo porque tengo más de un mes con neuralgia trigémino y aparentemente ayer tuve una crisis más fuerte y por eso sucedió esto».

