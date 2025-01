Carlos Torres, actor de “El señor de los cielos", se declara en bancarrota

Carlos Torres, actor de “El señor de los cielos", anunció a sus seguidores el fuerte proceso que ha enfrentado luego de ser diagnosticado cáncer de próstata.

Un video difundido en su cuenta personal de Instagram, el galán de telenovelas confesó lo difícil que fue aceptar su condición de salud, puesto que era un hombre muy activo con sus compromisos personales y profesionales.

“Más allá de lo que los médicos han hecho con mi cuerpo, siento que el milagro, la magia está sucediendo en mi mente. Esta enfermedad me ha despertado una nueva consciencia. Todos los días pienso en la muerte, todos. El primer día fue cuando el doctor me confirmó el diagnóstico; al escucharlo me asusté y no paré de llorar en varios días. A partir de ahí, ahora cada que pienso en la muerte lo hago en paz, casi puedo decir que con una sonrisa que proviene del alma”, dijo Carlos Torres en la grabación.

Además, el artista manifestó que esta condición lo ha llevado a la bancarrota; sin embargo, solo quiere salir adelante y seguir su proceso de recuperación.

Noticia al Día / Carlos Torres en Ig