Catherine Siachoque revela por qué no tuvo hijos

La actriz colombiana Catherine Siachoque abrió su corazón para hablar específicamente sobre la maternidad, puesto que nunca tuvo hijos

En una conversación con su colega Laura Zapata, la protagonista de telenovelas, en el programa de Secretas de Villanas, manifestó que nunca estuvo en sus planes ser madre, motivo por el cual tiene perros como parte de su familia con Miguel Varoni, a quien conoció en 1997 mientras grababan la telenovela Las Juanas y el flechazo fue inmediato.

“Hijos perros, pero hijos humanos no, la verdad no fue algo que yo hubiera soñado en la vida, Dios me tiene destinado a Miguel que tampoco soñaba conocerlo”, dijo Catherine durante la conversación.

Posteriormente, la artista confesó que intentó quedar embarazada con fertilización asistida, ya que estaba confundida si quería o no ser mamá.

“Empecé con todo este tema de fertilización asistida, yo lo hice y no es un tema fácil”, comentó Catherine Siachoque.

Noticia al Día / La galaxia latinatv