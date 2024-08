El artista zuliano, Daniel Sarcos, se unirá al grupo de presentadores de Hoy día de Telemundo a partir del próximo lunes, así lo confirmó en exclusiva la cadena de televisión.

"Estoy feliz de reencontrarme con este horario, con estos amigos y con este público que durante tanto años me brindó su apoyo , estar en Telemundo es muy especial para mí", dijo Sarcos en exclusiva a People en Español. "Ocho años juntos no se olvidan fácil".

Por su parte, Omar Fernández, Director de entretenemiento y talento de la cadena explicó que Sarcos “Estará como co host del programa toda una semana”.

El presentador venezolano formaba parte del equipo de conductores del show mañanero de Telemundo desde sus inicios en 2011. En 2018 anunció su salida de la cadena. "Ayer firmé uno de los contratos más ambiciosos de mi carrera como animador, imagen y productor del nuevo programa de loterías de la Lotería Nacional Dominicana.

El bingo nacional más mi nuevo espectáculo musical unipersonal La travesía me imposibilitan cumplir con mi compromiso con Un nuevo día, por tal razón anuncio hoy mi separación del espacio mañanero de Telemundo en el cual he vivido maravillosos e inolvidables momentos", explicó en su día. Desde entonces, Sarcos no había firmado con ninguna televisora en exclusiva.

Hoy día, dará la bienvenida a Sarcos después de que el actor y presentador colombiano Daniel Arenas se despidiera del show el 1 de agosto, explicó en su último día al aire que Telemundo "muy generosamente" lo llamó para renegociar su contrato, pero "en este momento tengo prioridades muy personales".



Una semana después, se dio a conocer que Carlos Calderón ocuparía su lugar. El carismático conductor mexicano, quien venía participando desde hace 1 año en el programa como copresentador invitado, se une oficialmente a su equipo de conductores.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Carlos Calderón a nuestra familia de Telemundo y nuestro programa mañanero, Hoy día", dijo Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Chief Content Officer de Telemundo. "Carlos no solo trae una impresionante trayectoria en la industria, pero su autenticidad, simpatía y talento lo han llevado a ganarse el corazón de la audiencia hispana. Juntos, seguiremos arrancando las mañanas en Telemundo llenas de energía y entretenimiento".

La próxima semana Calderón y el resto de sus compañeros gozarán junto a los espectadores del carisma Sarcos.

Noticia al Día / People