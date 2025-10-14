Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Existen varias canciones dedicadas al beato José Gregorio Hernández, conocido como el "médico de los pobres" y que será elevado a los altares este 19 de octubre.

Algunos de estas canciones son:

"Médico de Amor y Paz": Interpretada por el grupo Alaba de la Arquidiócesis de Mérida, con autoría de José Amílcar Briceño Rivero. Esta canción narra la vida y obra del beato. Puedes encontrarla en YouTube: Canción al Doctor José Gregorio Hernández 2021 ▶️ Médico de Amor y Paz

La más reciente es "A José Gregorio Hernández": Interpretada por el cantante de música llanera, Cristóbal Jiménez. Puedes encontrarla en YouTube: Cristobal Jimenez – "A José Gregorio Hernández"

"El Siervo de Dios": Hay varias versiones con este título, incluyendo una de Betsayda Machado.

"Canto a José Gregorio Hernández" de Jorge Rigó. Puedes encontrarla en YouTube: Canto a José Gregorio Hernández Jorge Rigó

"Himno José Gregorio Hernández": Puedes encontrarlo en YouTube: Himno José Gregorio Hernández

"Canto a San José Gregorio Hernández. ‘El médico de los pobres'": Puedes encontrarlo en YouTube: Canto a San José Gregorio Hernández. "El médico de los pobres"

La devoción por el beato José Gregorio Hernández, no es nueva y por el contrario marca diversas generaciones, que con fe han dedicado alguna oración, plegaria o gratitud al médico venezolano.

El artista Daniel Santos dedicó un bolero plegaria grabado en 1957 y cuyo autor sería el mismo Santos, siendo un sentido homenaje.

“Santo José Gregorio, Santo José Gregorio. Siervo de Dios, el ejemplo del cielo, protector de los pobres, salvador de los enfermos; yo te canto y te venero, porque sé de tus bondades, tus milagros y tu credo…Hoy te canto por los míos, por mi Patria y por su suelo, ayúdanos en el cielo con tú casta santidad a realizar nuestro anhelo de vivir por siempre en paz», dice la letra compuesta por Santos.

También existen otras canciones de música tradicional venezolana con títulos como: "San José Gregorio", "Siervo de Dios", "Santo José Gregorio" y "El Doctor José Gregorio".

Noticia al Día/diario vea