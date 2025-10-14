Martes 14 de octubre de 2025
Farándula

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

La más reciente es "A José Gregorio Hernández": Interpretada por el cantante de música llanera, Cristóbal Jiménez.

Por Ernestina García


Existen varias canciones dedicadas al beato José Gregorio Hernández, conocido como el "médico de los pobres" y que será elevado a los altares este 19 de octubre.

Algunos de estas canciones son:

"Médico de Amor y Paz": Interpretada por el grupo Alaba de la Arquidiócesis de Mérida, con autoría de José Amílcar Briceño Rivero. Esta canción narra la vida y obra del beato. Puedes encontrarla en YouTube: Canción al Doctor José Gregorio Hernández 2021 ▶️ Médico de Amor y Paz

La más reciente es "A José Gregorio Hernández": Interpretada por el cantante de música llanera, Cristóbal Jiménez. Puedes encontrarla en YouTube: Cristobal Jimenez – "A José Gregorio Hernández"

"El Siervo de Dios": Hay varias versiones con este título, incluyendo una de Betsayda Machado.

"Canto a José Gregorio Hernández" de Jorge Rigó. Puedes encontrarla en YouTube: Canto a José Gregorio Hernández Jorge Rigó

"Himno José Gregorio Hernández": Puedes encontrarlo en YouTube: Himno José Gregorio Hernández

"Canto a San José Gregorio Hernández. ‘El médico de los pobres'": Puedes encontrarlo en YouTube: Canto a San José Gregorio Hernández. "El médico de los pobres"

La devoción por el beato José Gregorio Hernández, no es nueva y por el contrario marca diversas generaciones, que con fe han dedicado alguna oración, plegaria o gratitud al médico venezolano.

El artista Daniel Santos dedicó un bolero plegaria grabado en 1957 y cuyo autor sería el mismo Santos, siendo un sentido homenaje.

“Santo José Gregorio, Santo José Gregorio. Siervo de Dios, el ejemplo del cielo, protector de los pobres, salvador de los enfermos; yo te canto y te venero, porque sé de tus bondades, tus milagros y tu credo…Hoy te canto por los míos, por mi Patria y por su suelo, ayúdanos en el cielo con tú casta santidad a realizar nuestro anhelo de vivir por siempre en paz», dice la letra compuesta por Santos.

También existen otras canciones de música tradicional venezolana con títulos como: "San José Gregorio", "Siervo de Dios", "Santo José Gregorio" y "El Doctor José Gregorio".





Noticias Relacionadas

Canonización

Afinan detalles para la canonización este 19-Oct en Isnotú

La Diócesis de Trujillo y el autoridades regionales, ultiman los detalles logísticos para la masiva jornada de fe que se celebrará este domingo 19 de octubre en Isnotú
Farándula

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning, la talentosa actriz estadounidense de 27 años, sorprende a todos con su última aparición pública en el BFI London Film Festival, donde presenta su nueva película, Sentimental Value.

Entretenimiento

MTV cerrará todos sus canales y dejará de transmitir el 31 de diciembre: Fueron más de 40 años de revolución musical

La información fue confirmada por medios como la BBC y The Sun, que señalaron que la decisión forma parte de una reestructuración tras la fusión entre Skydance Media y Paramount Global, que dio lugar a la nueva Paramount Skydance Corporation.

Entretenimiento

Eminem sorprendido al enterarse que será abuelo por segunda vez

Hailie Jade, hija de Eminem, estaba de lo más emocionada al enterarse de la noticia a través de las redes sociales y compartió su dicha con un lindo comentario para su hermana mayor: "Estoy muuuy feliz por ustedes. No puedo esperar para ser la tía de este pequeñito y Elliot está emocionado de conocer a su primito"

