Lunes 22 de septiembre de 2025
Farándula

Hawái de Luto: Fallece David Bell, actor de "Lilo & Stitch"

David Bell tuvo apariciones en series como Hawaii Five-0 y Magnum P.I.

Por Pasante1

Hawái de Luto: Fallece David Bell, actor de
Este Martes 17 de junio, se dio la noticia de que el actor hawaiano David Hekili Kenui Bell, quien es conocido por su reciente papel como el “hombre del shave ice” en Lilo y Stitch, murió a los 46 años de edad.

Según informó TMZ, Bell falleció el pasado 12 de junio. Después de dar la noticia, la familia de David y la policía hawaiana confirmaron el deceso.

La hermana del actor, Jalene Kanani Bell, le dedicó un mensaje en redes sociales, donde lo describía como “dulce, generoso, talentoso, divertido, brillante y guapo”.

“Con gran pesar les comparto que mi hermanito, David HK Bell, pasará el día de hoy en compañía de nuestro Padre Celestial”, expresó Jalene.

Por los momento se desconoce la causa del fallecimiento del actor. Las autoridades de Hawái declararon que iniciaron una investigación forense, y una autopsia la cual mandaron a programar.

Muchos fanáticos del actor Hawaiano, y miembros de la comunidad hawaiana, dejaron mensajes de condolencia y cariño, recordando a Bell como un “gigante amable” y embajador del espíritu aloha.

Aunque Bell era mucho más que una cara en la pantalla, era una figura entrañable en Hawái. Como subdirector del Aeropuerto Internacional de Kona, su voz recibía a los visitantes a través del megafonía. Su hermana a menudo hablaba de su gran orgullo por las raíces y la cultura hawaiana, su don para conectar con los demás y su amor por las artes.

Noticia al Día / El Universal

Pasante: Genassir León

