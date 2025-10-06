Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo

En 2025, Jaden Smith consolida su reputación como un innovador en la moda, transformando y revitalizando estéticas clásicas con un toque contemporáneo. Recientemente, fue visto en el cuarto día del Paris Fashion Week, dejando el desfile de Louis Vuitton con un conjunto que evoca la esencia de la moda urbana de los años 90 pero elevado con la sofisticación y el lujo que la casa de moda francesa representa.

Este look ha sido descrito como un homenaje moderno a una década que marcó tendencia y sigue inspirando el estilo moderno.

Smith vistió un conjunto denim completo, que consistía en una chaqueta oversized con múltiples bolsillos utilitarios y pantalones a juego, decorados con el emblemático monograma LV en forma sutil mediante parches que creaban textura y profundidad.

La silueta holgada y relajada del outfit refleja perfectamente la vibra slouchy y despreocupada que caracterizó la moda urbana de los 90, pero ajustada con el refinamiento propio de Louis Vuitton.

El actor y músico eligió llevar la chaqueta abierta, sin camisa debajo, añadiendo un aire desenfadado y audaz al outfit. En los pies, unas botas negras de cuero robustas aportaron un contraste utilitario y elegante a su look, fundiendo durabilidad con estilo de alta gama.

Para completar su apariencia, Smith llevó un bolso original y exclusivo de Louis Vuitton fabricado en madera, un accesorio innovador que mezclaba artesanía rústica con lujo urbano. Este bolso destacó por su diseño único, con asas envueltas en cuero y grabado discreto de las iniciales LV, rompiendo esquemas en accesorios de moda.

Ahora otro video enciende las redes sociales con el hijo de Will Smith vistiendo un conjunto de jeans que le encantó a muchos. El bolso que lució fue el más comentado.

La influencia de Jaden en la redefinición de la moda masculina



Jaden Smith es ya conocido por ser un disruptor de normas tradicionales en la moda masculina. Su capacidad para mezclar géneros, jugar con estilos andróginos y traer la cultura del skate, el streetwear y la alta costura a un mismo nivel lo sitúa como un referente innovador.

