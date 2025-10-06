Lunes 06 de octubre de 2025
Farándula

Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo

El joven impone moda entre las celebridades y seguidores

Por Ernestina García

Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En 2025, Jaden Smith consolida su reputación como un innovador en la moda, transformando y revitalizando estéticas clásicas con un toque contemporáneo. Recientemente, fue visto en el cuarto día del Paris Fashion Week, dejando el desfile de Louis Vuitton con un conjunto que evoca la esencia de la moda urbana de los años 90 pero elevado con la sofisticación y el lujo que la casa de moda francesa representa.

Este look ha sido descrito como un homenaje moderno a una década que marcó tendencia y sigue inspirando el estilo moderno.

Smith vistió un conjunto denim completo, que consistía en una chaqueta oversized con múltiples bolsillos utilitarios y pantalones a juego, decorados con el emblemático monograma LV en forma sutil mediante parches que creaban textura y profundidad.

La silueta holgada y relajada del outfit refleja perfectamente la vibra slouchy y despreocupada que caracterizó la moda urbana de los 90, pero ajustada con el refinamiento propio de Louis Vuitton.

El actor y músico eligió llevar la chaqueta abierta, sin camisa debajo, añadiendo un aire desenfadado y audaz al outfit. En los pies, unas botas negras de cuero robustas aportaron un contraste utilitario y elegante a su look, fundiendo durabilidad con estilo de alta gama.

Para completar su apariencia, Smith llevó un bolso original y exclusivo de Louis Vuitton fabricado en madera, un accesorio innovador que mezclaba artesanía rústica con lujo urbano. Este bolso destacó por su diseño único, con asas envueltas en cuero y grabado discreto de las iniciales LV, rompiendo esquemas en accesorios de moda.

Ahora otro video enciende las redes sociales con el hijo de Will Smith vistiendo un conjunto de jeans que le encantó a muchos. El bolso que lució fue el más comentado.

La influencia de Jaden en la redefinición de la moda masculina


Jaden Smith es ya conocido por ser un disruptor de normas tradicionales en la moda masculina. Su capacidad para mezclar géneros, jugar con estilos andróginos y traer la cultura del skate, el streetwear y la alta costura a un mismo nivel lo sitúa como un referente innovador.

Noticia al Día/RRSS/

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo

Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo

La venezolana Verónica Hardy triunfa por decisión unánime en el UFC 320

La venezolana Verónica Hardy triunfa por decisión unánime en el UFC 320

Valmore Rodríguez celebra las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Valmore Rodríguez celebra las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

El señor Yoelvis Villalobos se encuentra desaparecido desde hace 23 días

El señor Yoelvis Villalobos se encuentra desaparecido desde hace 23 días

Más allá de los límites: El hombre que aprendió a escribir sin manos y cumplió su sueño de ser maestro

Más allá de los límites: El hombre que aprendió a escribir sin manos y cumplió su sueño de ser maestro

La paz condicionada: el plan Trump para Gaza y los fantasmas que pueden hacerlo naufragar (Por la Dra. Luz Neira Parra)

La paz condicionada: el plan Trump para Gaza y los fantasmas que pueden hacerlo naufragar (Por la Dra. Luz Neira Parra)

Bad Bunny encarnando como Quico en Saturday Night Live se vuelve viral en redes sociales

Bad Bunny encarnando como Quico en Saturday Night Live se vuelve viral en redes sociales

Se espera lluvias y chubascos en las próximas horas en el Zulia y gran parte del país este 05-Oct

Se espera lluvias y chubascos en las próximas horas en el Zulia y gran parte del país este 05-Oct

Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 rinde homenaje al árbitro Giovanny Gómez por 40 años de trayectoria

Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 rinde homenaje al árbitro Giovanny Gómez por 40 años de trayectoria

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Sevilla goleó y rompió sequía ante el Barcelona

Sevilla goleó y rompió sequía ante el Barcelona

Israel define fecha de deportación de Greta Thunberg

Israel define fecha de deportación de Greta Thunberg

Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional

Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional

George Russell conquistó Singapur

George Russell conquistó Singapur

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

León XIV: los migrantes

León XIV: los migrantes "no deben encontrar el estigma de la discriminación" a su llegada

Jorge Rodríguez advierte planes terroristas contra Embajada de EEUU en Venezuela

Jorge Rodríguez advierte planes terroristas contra Embajada de EEUU en Venezuela

Restringen acceso a playas de Lechería por fuerte oleaje durante la noche del domingo

Restringen acceso a playas de Lechería por fuerte oleaje durante la noche del domingo

Noticias Relacionadas

Al Dia

TSJ anuló expediente civil abierto a empresario víctima de extorsión

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulo todo el proceso civil que dio origen a la…
Farándula

La actriz Kate Winslet cumple 50 años: Talento, autenticidad y una carrera de película

Su salto a la fama internacional llegó con Titanic (1997), junto a Leonardo DiCaprio
Al Dia

Karol G en el Crazy Horse de París: Reguetón en un Cabaré Histórico

La estrella colombiana ha pasado a engrosar el exclusivo grupo de las crazy girls, las artistas invitadas al escenario de este cabaré fundado en los años 50
Farándula

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

La Universidad celebró la "historia de perseverancia y resiliencia" del artista

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025