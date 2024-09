Mañana celebran nacimiento: Jenna Ortega y Gwyneth Paltrow

Jenna Ortega

Curiosamente, ambas comparten el mismo día de cumpleaños, aunque con 30 años de diferencia!

Jenna Ortega

Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 2002

Jenna Ortega es una actriz estadounidense conocida por sus papeles en series de televisión y películas. Comenzó su carrera a una edad temprana, destacándose en la serie de Disney Channel Stuck in the Middle. Más recientemente, ha ganado popularidad por su papel en la serie de Netflix You y en la película de terror Scream (2022). Jenna es reconocida por su talento y versatilidad, y continúa siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento.

Gwyneth Paltrow

Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 1972

Gwyneth Paltrow es una actriz, cantante y empresaria estadounidense. Ganó un Premio de la Academia por su papel en Shakespeare in Love (1998). Además de su carrera en el cine, donde ha participado en películas como Iron Man y The Royal Tenenbaums, Gwyneth es conocida por su empresa de estilo de vida, Goop. A lo largo de su carrera, ha sido una figura prominente tanto en Hollywood como en el mundo de los negocios.

