Marjorie De Sousa hizo pública una de sus decisiones más importantes que nada tiene que ver con trabajo. Un paso dado desde la responsabilidad y el valor que le da a la vida y a la salud.

Por medio de un video comunicado, la actriz venezolana contó qué la llevó a pasar por quirófano y dejar atrás una etapa con la que ya no se sentía tan cómoda ni saludable.

La mamá de Matías dio a conocer que se retiró los implantes de mama. Ya recuperada, ha querido transmitir su experiencia y el porqué de su decisión.

"Hace unos meses decidí hacer esto, la verdad es de las mejores decisiones que pude tomar por mi salud, sentía mucho miedo. Hoy me siento muy bien, veo muchos cambios positivos en mi salud y sé que cada día estaré mejor. Quiero hablarles como amiga y decirle a muchas que aún lo siguen pensado que busquen a esa persona que les dé confianza y sobre todo que vean testimonios de otras pacientes que ya lo hicieron… Hoy me siento feliz con mi Marjorie y amo volver a verme como yo era. Gracias, gracias, gracias, espero que esto te ayude a ti", lee su mensaje.

Informó de que la operación tuvo lugar en Barranquilla, Colombia, donde pasó 16 días en plena recuperación.

"Ya llevo tres meses desde que me explanté… Me siento mucho más activa, con mucho más ánimo. Desde que me las quité, no se me han vuelto a hinchar mis pies", explicó. Reacciones inflamatorias, problemas respiratorios y migrañas que tenía y que ya no sufre.

Marjorie, además, publicó un video junto a su doctor, donde relata con detalle cómo fue el cambio, cómo se siente y la pesadilla que vivió durante años antes de descubrir lo que realmente le pasaba. Ahora espera que su experiencia sirva a aquellas mujeres con dudas y miedos, los mismos por los que pasó ella y que hoy ya están disipados.

Noticia al Día/People