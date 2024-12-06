Murió José de la Torre, actor de "Toy Boy"

Con algunos éxitos a su espalda y una larga trayectoria profesional por delante, José de la Torre falleció a los 37 años, debido a una grave enfermedad que se le diagnosticó hace poco tiempo y que él habría preferido llevarlo en la más estricta intimidad.

Tras haberse hecho un hueco en el panorama nacional español, de la Torre nos dejaba este mismo 5 de diciembre, según confirmaba el diario de su localidad, Montilla digital.

Conocido por el público por haber participado en algunas de las series más exitosas de España como "Amar es para siempre", "Vis a Vis" o "Servir y Proteger", el actor compartió protagonismo con el propio Carlo Costanizia en su participación en la serie "Toy Boy".

Compartió set de rodaje con algunos de los grandes actores de nuestro país, Antonio comenzó su andadura profesional en la Escuela de Arta Dramático de Málaga, donde descubrió su amor por la interpretación. La primera oportunidad que el actor tuvo para ponerse delante de una cámara fue como protagonista de uno de los videoclips de Nena Daconte.

Tras conocerse la noticia, los familiares y amigos más cercanos del actor se trasladaron al sanatorio de Montilla, donde tuvo lugar el velatorio en la más estricta intimidad. Además, el actor será incinerado este mismo viernes 6 de diciembre a las 17:30 en la parroquia de la localidad, Francisco Solano, más conocida como Iglesia del Santo.

Noticia al Día/El Universal