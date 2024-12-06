Lunes 22 de septiembre de 2025
Farándula

Murió José de la Torre, actor de "Toy Boy"

Con algunos éxitos a su espalda y una larga trayectoria profesional por delante, José de la Torre falleció a los…

Por Ernestina García

Murió José de la Torre, actor de
Foto referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Con algunos éxitos a su espalda y una larga trayectoria profesional por delante, José de la Torre falleció a los 37 años, debido a una grave enfermedad que se le diagnosticó hace poco tiempo y que él habría preferido llevarlo en la más estricta intimidad.

Tras haberse hecho un hueco en el panorama nacional español, de la Torre nos dejaba este mismo 5 de diciembre, según confirmaba el diario de su localidad, Montilla digital.

Conocido por el público por haber participado en algunas de las series más exitosas de España como "Amar es para siempre", "Vis a Vis" o "Servir y Proteger", el actor compartió protagonismo con el propio Carlo Costanizia en su participación en la serie "Toy Boy".

Compartió set de rodaje con algunos de los grandes actores de nuestro país, Antonio comenzó su andadura profesional en la Escuela de Arta Dramático de Málaga, donde descubrió su amor por la interpretación. La primera oportunidad que el actor tuvo para ponerse delante de una cámara fue como protagonista de uno de los videoclips de Nena Daconte.

Tras conocerse la noticia, los familiares y amigos más cercanos del actor se trasladaron al sanatorio de Montilla, donde tuvo lugar el velatorio en la más estricta intimidad. Además, el actor será incinerado este mismo viernes 6 de diciembre a las 17:30 en la parroquia de la localidad, Francisco Solano, más conocida como Iglesia del Santo.

Noticia al Día/El Universal

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

José Gregorio Hernández, el intelectual que forjó un legado en la medicina casi muere de fiebre tifoidea antes de graduarse

José Gregorio Hernández, el intelectual que forjó un legado en la medicina casi muere de fiebre tifoidea antes de graduarse

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Noticias Relacionadas

Al Dia

Apareció la Reliquia de San Carlo Acutis, que se habían robado en Mérida

La comunidad católica del municipio Cardenal Quintero en el estado Mérida ya tiene en sus manos la Reliquia de tercer grado de San Carlo Acutis.
Al Dia

Fundación Nacional de la Gaita: Jóvenes y niños llevan el ritmo zuliano al estado Falcón

La Fundación con sede en Maracaibo, se compromete a seguir expandiendo su labor más allá de la región zuliana, destacando la gaita como patrimonio cultural venezolano
Farándula

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

Su historia es un claro ejemplo del lado oscuro de la fama, ya que pasó de ser un ícono de la música de los 80 a vivir en las calles.
Al Dia

Hijo de Jhonatan Moly eligió el carro que ahora maneja su mamá con cara o sello

En una escena que parece sacada de una comedia familiar con tintes de lujo, el cantante venezolano Jhonatan Moly dejó…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025