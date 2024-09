Nicky Jam reveló que pasa por problemas de alcoholismo

Nicky Jam reveló que está atravesando problemas con el alcohol, destacó el portal boricua Primera Hora. El cantante y compositor se sinceró y confesó que volvieron los problemas con la bebida.

El intérprete de “Voy a beber” dejó claro que no siente la necesidad por beber a diario, pero otras cosas pasa sobre sus tiempos de bebida.

“He estado pasando por problemas de alcoholismo en el último año, por alguna razón el pasado regresa y la gente lo ha visto”, dijo Nicky, refiriéndose a su lucha de años contra esta adicción. El artista hizo la revelación durante una entrevista en el espacio web “On Purpose Podcast”, del escritor británico Jay Shetty.

El reguetonero, de 43 años, aprovechó el espacio también para aclarar que anunció un falso retiro debido a esta situación.

“Me afecta de una manera que dije ‘me voy a retirar’ y es una mentira, no me voy a retirar y nunca me retiraré. Incluso publiqué un video, lo edité y dije que me estaba retirando. Eso fue el alcohol”, explicó.

Asimismo, Nicky señaló que ha estado luchando con esto desde hace un par de años. “Tengo mis días donde me pongo loco; 5 o 6 días. Para ser sincero, hoy fumé marihuana, porque estoy luchando con la ansiedad de no estar tomando”, manifestó.

