Victoria Beckham tendrá su propio documental en Netflix

Victoria Beckham ha logrado asegurar su propia serie documental en Netflix, tras su memorable participación en Beckham, el documental que su esposo, exfutbolista David Beckham, protagonizó el año pasado.

Lee también: Victoria Beckham cumple 50 años

La nueva docuserie, que aún no tiene título, explorará el trayecto de Victoria desde su época como estrella de las Spice Girls en los años 90 hasta su consolidación como una influyente empresaria. “Puede que sus días como Posh Spice hayan quedado atrás, pero hoy está en un viaje para construir un imperio de la moda, y ahora sus fans podrán ver la historia detrás de todo esto”, señala el resumen.

El proyecto contará con la participación de Victoria, su familia, amigos y colegas. El desarrollo está a cargo de Dorothy St Pictures en asociación con Studio 99, la productora de David Beckham, responsable de la realización de su exitoso documental, que narraba la vida y carrera del deportista.

El director de Beckham, Fisher Stevens, reveló en una entrevista con la revista Variety que pasó 14 horas entrevistando a Victoria para el documental de su esposo. Según el cineasta, “no todo ha sido color de rosa” en el matrimonio.

En Beckham, Victoria logró robarse el protagonismo en varias escenas, siendo la más destacada aquella en la que David la confrontó para admitir que no venía de una clase trabajadora, recordándole que la llevaban a la escuela en una lujosa limusina Rolls Royce. Este intercambio rápidamente se convirtió en un meme viral que continúa circulando en Internet.

“Hay una controversia constante”, sostuvo, refiriéndose a los constantes rumores de infidelidades por parte de David, los cuales solo fueron mencionados brevemente en el documental. Sin embargo, Stevens también señaló: “Francamente, me conmovió bastante su dinámica al final del día y, después de todo lo que han pasado, lo mucho que se aman y lo unidos que son”.

El ascenso de Victoria Beckham



Victoria Beckham recientemente celebró su cumpleaños número 50, y durante los últimos meses se vio obligada a usar muletas tras una aparatosa caída que sufrió en el gimnasio.

A pesar de este contratiempo, según una entrevista de The New York Times, la diseñadora no permitió que su ritmo de vida se viera afectado. Asistió a su desfile en la Semana de la Moda de París en marzo pasado y, aunque tuvo que saludar a las personas con la ayuda de las muletas, no dejó que esto opacara su presencia.

Además, celebró su cumpleaños con una lujosa fiesta en Londres y viajó a Nueva York para supervisar una campaña publicitaria de su nueva línea de fragancias, lanzada el otoño pasado. Estos perfumes son una extensión de su marca Victoria Beckham Beauty, que inició en 2019.

Desde que dejó el mundo del pop en 2008 para convertirse en diseñadora, la trayectoria de Victoria ha sido objeto de escrutinio. Pese a las críticas que cuestionaban sus habilidades empresariales, su marca ha experimentado un cambio financiero significativo en años recientes.

Noticia al Día/Infobae