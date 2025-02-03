Estos son algunos de los atuendos que desfilaron en los Grammy: El más polémico, el castillo en la cabeza de Jade hijo Will Smith

Jaden Smith, hijo del famoso actor Will Smith, se volvió tendencia en redes sociales tras aparecer en la 67.ª edición de los premios de la Academia de la Grabación, con un traje negro, sin embargo, lo que robó la atención de los internautas, ya que en su cabeza traía un castillo del mismo color de su atuendo, hecho con cartón, desfilando por la alfombra roja y así mantuvo durante la ceremonia de premiación.

Se desconoce la razón por la que el hijo de Will Smith portó, esté accesorio durante la gala de los Grammy 2025, pero ha desatado un sinfín de reacciones en redes sociales.

El particular accesorio de Jaden desató las reacciones en redes sociales, pues sin tener el contexto, usuarios lo tacharon de "ridículo" o "desesperado por atención".

Foto: agencia

Foto: agencia

Foto: agencia

Foto: agencia

Foto: agencia

Foto: agencia

Lee también: Esposa de Kanye West enciende polémica en los Grammy con su vestimenta

Noticia al Día con información de Milenio