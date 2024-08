La "cara de ángel" del cine : Alain Delon murió a los 88 años

“Me voy a ir, pero no me iré sin dar las gracias”, dijo la leyenda del cine en una oportunidad a la prensa antes de vivir sus últimos años en su casa de un pequeño pueblo del noreste de Francia, rodeado de altos muros, donde tenía previsto ser enterrado no muy lejos de sus perros.

El actor de 88 años con una apariencia que le valió el apodo de “cara de ángel”, fue una estrella de la época dorada del cine francés, conocido por su personalidad de tipo duro en la pantalla, en éxitos como El samurái y Borsalino. "falleció en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia", según un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP.

Controvertido, reaccionario, ajeno a las técnicas de interpretación y obsesionado con la imagen del doble, el actor de la deslumbrante belleza encarnó como nadie la esencia misma del arte que le convirtió en icono y fantasmagoría en películas como ‘Rocco y sus hermanos’, ‘A pleno sol’, ‘El gatopardo’, ‘El silencio de un hombre’ o ‘Nouvelle Vague’.

Delon tenía mala salud en los últimos años y en 2019, había sufrido un ACV que lo llevó a recluirse en su mansión, construida en una finca boscosa a 120 kilómetros al sureste de París.

Con cerca de 100 películas, logró cautivar a miles de espectadores a lo largo de su trayectoria, su presencia en la pantalla grande dejó una marca indeleble en el cine francés e internacional, había mantenido un perfil bajo en las últimas décadas. Desde los años noventa, había sido visto esporádicamente.

En julio de 2023 gendarmes acudieron a la residencia de Alain Delon en el marco de una investigación sobre su asistenta. Al llegar a la vivienda encontraron a un debilitado actor, que meses más tarde relató a uno de los médicos que le examinó: “Quiero morir, la vida ha terminado”.

En mayo de 2019 hizo una emotiva reaparición en el Festival de Cannes, donde recibió una Palma de Oro honorífica. Durante el acto, visiblemente conmovido, el actor se despidió del público con lágrimas en los ojos, describiendo el reconocimiento como “un homenaje póstumo pero en vida”.

Con información AFP