Legendarios artistas prohíben a Trump usar sus canciones para la campaña

El legendario grupo sueco de pop Abba se quejó de que algunos de sus éxitos como "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All" y "Dancing Queen" fueran usados en un evento de la campaña de Donald Trump en Minnesota.

"Hemos solicitado que sean retirados inmediatamente", expresó este jueves en un comunicado Universal Music, el sello discográfico de la banda, sobre los videos de la campaña en los que suena la música.

Esta misma semana, el grupo Foo Fighters expresó que no habían dado permiso para que se usara una de sus canciones en un rally, algo que desmintió la campaña.

Varios artistas más se han opuesto a que la campaña republicana reproduzca sus canciones en eventos masivos.

Noticia al Día/Información de BBC Mundo