Un video que se ha vuelto viral en las redes sociales ha desatado un torbellino de emociones y comentarios en Maracaibo. Las imágenes muestran a un hombre que conduce una motocicleta con un perro de gran tamaño montado en la parte delantera, específicamente sobre el tanque de combustible. El perro, apodado por los internautas como "Firulais", no lleva ningún tipo de protección, lo que ha generado una mezcla de preocupación y críticas por parte de los usuarios.

Lee también:Látigo, la mascota que enamora a los viajeros del aeropuerto La Chinita de Maracaibo

Comentarios y la falta de seguridad

La escena, aunque enternecedora para algunos, ha provocado una ola de comentarios que se centran en la seguridad del animal y del conductor. Frases como "A la derecha no lleva casco" y "Exijo el casco de esa lindura" reflejan la preocupación por la falta de protección del canino.

Otros comentarios van más allá de la ternura y expresan indignación, como "¿La gente no se cansa de abusar, cómo lo van a montar ahí sin casco y unos lentes?", destacando el riesgo innecesario al que se expone al animal. Además, algunos usuarios señalan al perro como el "pasajero" y comentan "multado, el pasajero no lleva casco", haciendo hincapié en la imprudencia de la situación. También hay quienes desde su propia experiencia dicen "pero no lo haría… si se cae me muero", lo que subraya el fuerte vínculo emocional entre las personas y sus mascotas.

Concientización y tenencia responsable

Este video sirve como un recordatorio importante de la tenencia responsable de mascotas. Aunque la ley venezolana no prohíbe explícitamente llevar a un animal de esta manera, sí sanciona las prácticas que pongan en riesgo la seguridad vial. Transportar a un animal en una posición inestable en una motocicleta puede provocar un accidente, poniendo en peligro al animal, al conductor y a terceros.

Es fundamental que los dueños de mascotas consideren su seguridad al transportarlas. como mochilas especiales para perros pequeños, transportines rígidos para los más grandes y hasta sidecares para perros de gran tamaño. Estos accesorios garantizan que el animal viaje de manera segura, sin comprometer el control de la moto.

En Maracaibo, una número importante de los accidentes de tránsito, en la actualidad, ocurren con motocicletas, por lo que se hace necesario llamar a la conciencia del uso responsable de este tipo de vehículos para evitar desgracias que a veces cargan con vidas humanas.

Lea también: ¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

José Montiel (Pasante)

Noticia al Día