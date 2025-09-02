Merlina regresa con más misterio

Los fans de "merlina" están contentos, ya que la serie protagonizada por Jenna Ortega vuelve a Netflix este miércoles 3 de septiembre con la tan esperada segunda parte de su segunda temporada.

Ambientada en la enigmática Academia Nevermore, la historia promete más intriga y giros inesperados que dejarán a los espectadores al borde de sus asientos.

Los primeros episodios de esta segunda entrega se lanzaron el pasado 6 de agosto, pero la emoción por lo que está por venir no ha hecho más que crecer.

Netflix lanzó un avance que incluye declaraciones de los protagonistas, y Jenna Ortega, quien también ejerce como productora ejecutiva, ha dejado claro que los siguientes cuatro capítulos estarán llenos de intensidad y sorpresas.

¿Cómo es el final?

Ortega describe el final de la primera parte como "el episodio más oscuro que hemos hecho", sugiriendo que los nuevos episodios no se quedarán atrás. La actriz, conocida por su papel en "Bitelchús Bitelchús", ha manifestado su entusiasmo por lo que está por llegar, adelantando que la trama se convertirá en un verdadero "caos" con múltiples subtramas y grandes decorados.

Los cocreadores y showrunners, Alfred Gough y Miles Millar, sabían que dividir la temporada en dos entregas era un reto, pero se guardaron un as bajo la manga: el inesperado regreso de Larissa Weems, la antigua directora de Nevermore, interpretada por Gwendoline Christie. A pesar de que su personaje fue dado por muerto al final de la primera temporada, los creadores sostienen que "nadie en nuestro mundo está realmente muerto-muerto".

Weems, una figura imponente y de carácter fuerte, regresa como guía espiritual de miércoles, lo que promete añadir una nueva dimensión a su complicada relación. Gough y Millar admiten que no tenían previsto recuperar al personaje, pero la conexión entre Weems y miércoles resultó ser tan potente que decidieron incluirlo en esta nueva entrega. Christie también destaca la complejidad de su vínculo, señalando que “se tienen algo de respeto mutuo, pero también se odian. Es una relación fascinante para explorar”.

Participación especial de una estrella

Además, la temporada contará con la participación especial de Lady Gaga, quien no solo aporta su talento como actriz, sino que también pone voz a la banda sonora de la serie con su tema "Dead Dance". Este himno oscuro y teatral, dirigido por Tim Burton, se complementa con un videoclip filmado en la inquietante Isla de las Muñecas, en Xochimilco, México. La incorporación de Gaga se perfila como uno de los grandes atractivos de esta temporada, que promete mantener la tensión hasta el último minuto.

Con nuevas incorporaciones, regresos inesperados y una recta final explosiva, todo está listo para que "merlina" vuelva a reinar en Netflix, cautivando a los espectadores con su mezcla de misterio, emoción y sorpresas.

Noticia al Día/Pasante/Leila González