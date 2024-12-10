Murió Trino Mora

La mañana de este martes, 10 de diciembre en medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer la noticia sobre la muerte del cantante venezolano Trino Mora a sus 81 años de edad.

El ícono del pop-rock venezolano durante la década de los 60’ y 80’ había estado delicado de salud hace unos años, según información de sus familiares.

A través de la red social X, la periodista Shirley Varnagy indicó que en conversación con el hermano del artista, de nombre Arturo Mora, le confirmó el lamentable deceso de Trino y dijo: "Luchó con su padecimiento hasta el último momento".

Asimismo, la periodista Carmela Longo confirmó la noticia sobre la muerte del reconocido intérprete criollo en su cuenta de X: "Una de las mejores voces y más subestimadas del país".

